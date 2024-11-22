İzmir'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
İzmir'in Bergama ilçesinde silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Bergama ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı ile uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla 4 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.
Polis, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramalarda çok sayıda tabanca, tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.
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