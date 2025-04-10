İzmir'de silah satılan eve baskın

İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla E.G.'nin birlikte yaşadığı F.A. adlı kişinin evinde silah sattığını belirledi.

Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından belirlenen adrese dün operasyon düzenlendi.

F.A. gözaltına alındı. Aramada, ruhsatsız 15 tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında diğer şüpheli E.G.'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.