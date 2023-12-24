İzmir'de silah ticareti yapan çete çökertildi: 2 tutuklama

İzmir'de Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ilçede silah kaçakçılığı yapan çete tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, bugün belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 16 adet ruhsatsız tabanca, farklı ölçülerde toplam 224 fişek, 2 muşta, 1 bıçak, 7 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.