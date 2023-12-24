İzmir'de silah ticareti yapan çete çökertildi: 2 tutuklama

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda, silah kaçakçılığı yapan çete çökertildi. 2 şüphelinin tutuklandığı operasyonda 16 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İzmir'de silah ticareti yapan çete çökertildi: 2 tutuklama

'de Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ilçede kaçakçılığı yapan çete tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, bugün belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 16 adet ruhsatsız tabanca, farklı ölçülerde toplam 224 fişek, 2 muşta, 1 bıçak, 7 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

İzmir'de silah ticareti yapan çete çökertildi: 2 tutuklama - 1

2 TUTUKLAMA

kapsamında S.A., M.K., F.Y. ve M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ve M.K. tutuklanırken, F.Y. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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