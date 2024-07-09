İzmir'de silah ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı ilçesinde A.V'nin yasa dışı silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.



Ekipler, adrese operasyonda A.V'yi gözaltına aldı.



Aramada 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 üzerinde namlu bulunan tabanca gövdesi, tabanca sürgüsü, 2 av tüfeği, 10 şarjör ile 538 fişek ele geçirildi.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

