İzmir'de silah ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

İzmir'de yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir'de silah ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı ilçesinde A.V'nin yasa dışı silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, adrese operasyonda A.V'yi gözaltına aldı.

Aramada 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 üzerinde namlu bulunan tabanca gövdesi, tabanca sürgüsü, 2 av tüfeği, 10 şarjör ile 538 fişek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ege'de göçmen faciası: 7 kişi can verdi

Ege'de göçmen faciası: 7 kişi can verdi

12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı

12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Türkiye'nin en yaşlı üniversite öğrencisi mezun oldu

Türkiye'nin en yaşlı üniversite öğrencisi mezun oldu

Beyoğlu'nda metruk binada korkutan yangın: Müdahale sürüyor

Beyoğlu'nda metruk binada korkutan yangın: Müdahale sürüyor

Sosyal medyada infial yaratmıştı: MEB'den "Onlar Ermiş Muradına" masal kitabına ilişkin açıklama

Sosyal medyada infial yaratmıştı: MEB'den "Onlar Ermiş Muradına" masal kitabına ilişkin açıklama

Meteoroloji saat verip uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji saat verip uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...