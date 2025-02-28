İzmir'de silah ve uyuşturucu kaçakçılığına 3 tutuklama

İzmir'in Bergama ilçesinde silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan uyuşturucu satıcıları tutuklandı.

İzmir'de silah ve uyuşturucu kaçakçılığına 3 tutuklama

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Bergama ilçesinde, silah ticareti ve kaçakçılığı ile ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Önceki gün savcılık talimatıyla gerçekleşen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda tabanca, tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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