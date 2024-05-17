İzmir'de silahla vurulan hastane personeli öldü

İzmir'in Konak ilçesinde sokakta bulunduğu esnada tartıştığı kişiler tarafından tabancayla vurulan üç çocuk babası hastane personeli Yücel Ecelioğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili kimliği tespit edilen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

İzmir'de silahla vurulan hastane personeli öldü

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Emir Sultan Mahallesi 1192 Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Yücel Ecelioğlu (37), sokakta tartıştığı iki kişi tarafından tabanca ile vuruldu.

Ecelioğlu göğsüne isabet eden kurşunla yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken ağır yaralandığı belirlenen Yücel Ecelioğlu, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İzmir'de silahla vurulan hastane personeli öldü - 1

Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ecelioğlu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

Olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelilerin B.E. (19) ve R.A. (22) olduğunu tespit etti.

2 şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.

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