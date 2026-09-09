İzmir’de silahlı banka soygunu girişimi

İzmir’in Karabağlar ilçesindeki bir banka şubesinde silahlı soygun girişimi yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle şüphelilerin bankadan çıkamadığı bildirildi.
İzmir’in Karabağlar ilçesindeki TEB İzmir-Hatay Şubesi’nde silahlı soygun girişimi yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle şüphelilerin bankadan çıkamadığı öğrenildi. Silahlı oldukları belirtilen şüphelilere yönelik operasyon sürüyor.
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