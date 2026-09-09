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İzmir’de silahlı banka soygunu girişimi

09.09.2026 18:51

Son Güncelleme: 09.09.2026 19:00

İzmir’de silahlı banka soygunu girişimi
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NTV - Haber Merkezi
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İzmir’in Karabağlar ilçesindeki bir banka şubesinde silahlı soygun girişimi yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle şüphelilerin bankadan çıkamadığı bildirildi.

İzmir’in Karabağlar ilçesindeki TEB İzmir-Hatay Şubesi’nde silahlı soygun girişimi yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle şüphelilerin bankadan çıkamadığı öğrenildi. Silahlı oldukları belirtilen şüphelilere yönelik operasyon sürüyor.