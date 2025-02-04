İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Alabaş mevkisindeki kıraathanede Erdem Akbay (50) ile A.Y. (41) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y., silahla Akbay'ı ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akbay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



A.Y.'nin jandarma ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

