İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Torbalı'da husumetli oldukları belirtilen taraflar arasındaki tartışma silahllı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı 05.07.2020 - 01:38

İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan silahlı kavgada emekli polis olduğu belirtilen kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Ö.K. ile ismi öğrenilemeyen kardeşi, Bülbüldere Mahallesi yakınlarındaki tarla yolunda husumetli oldukları İbrahim Ağcakoca ile karşılaştı ve tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda taraflar silah kullandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, emekli polis olduğu iddia edilen Ağcakoca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı kardeşler 112 Acil Sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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