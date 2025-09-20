İzmir'de silahlı kavga: Bir kişi öldü, altı kişi yaralandı

Göztepe Paten Sahası'nda aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, kavgada bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.



Yaralanan altı kişi ise çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.