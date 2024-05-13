İzmir'de silahlı saldırı: Evine girerken vuruldu

İzmir'in Bornova ilçesinde, evine girdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı. Polis, silahlı saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir'de silahlı saldırı: Evine girerken vuruldu

Atatürk Mahallesi 893 Sokak'ta O.K. (31) evine girdiği sırada henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Tabanca ile açılan ateş sonucu vücudunun birçok yerinden vurulan O.K. ağır yaralandı. Olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler kayıplara karışırken mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, O.K.'yi ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ameliyata alındığı öğrenilen O.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

KAÇANLAR İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri silahlı saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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