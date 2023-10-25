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İzmir'de sır ölüm: Denizden ayağına bidon bağlı ceset çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde denizden, ayağına su dolu bidon bağlı erkek cesedi çıktı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor. Öte yandan cesedin Yusuf Balcı'ya ait olduğu belirlendi.

İzmir'de sır ölüm: Denizden ayağına bidon bağlı ceset çıktı

Olay dün saat 23.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Karataş Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz üstünde hareketsiz halde bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve ekipleri sevk edildi. Su üzerinde hareketsiz duran kişi, Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından alınarak kıyıya çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, sudan çıkartılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği belirsiz erkek cesedi, olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'de sır ölüm: Denizden ayağına bidon bağlı ceset çıktı - 1

AYAĞINDA SU BİDONU BAĞLI OLARAK BULUNDU

Üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen cesedin 25-30 yaşlarında olduğu belirlenirken, hayatını kaybeden kişinin sol ayak bileğinde ip ile bağlı, içerisinde su dolu 2 adet 10 litrelik bidon bağlı olduğu tespit edildi.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Yapılan incelemelerde, cesedin Yusuf Balcı'ya ait olduğu belirlendi. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Balcı'nın yanına aldığı bidonlarla evden çıkıp, intihar etmek amacıyla sahile gittiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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