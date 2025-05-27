İzmir'de su borusu patladı: Çok sayıda araç hasar gördü

19 Mayıs Mahallesi 737 Sokak'ta İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İZSU) ait ana su borusu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.



Tazyikli olarak metrelerce yükseğe çıkan su nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Çevreye yayılan taşlar ve su nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 araç zarar gördü.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İZSU ekipleri sevk edildi. Hattaki suyun kesilmesinin ardından onarım çalışmasına başlandı.



Çalışmalar nedeniyle bölgede su kesintisi yaşanıyor.