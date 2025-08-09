İzmir'de su kesintisi uyarısı: 6 saat sürecek

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, pompa revizyonunun yapılması sebebiyle Foça'da 10 Ağustos'ta 00.00-06.00 arasında 6 saat su kesintisi olacağı belirtildi.



Kesintiden dolayı Mustafa Kemal Atatürk ile Fevzi Çakmak mahallelerindeki Yeni Foça Merkez-Narezen mevkisine su verilemeyeceği kaydedildi.



Açıklamada, arızaların onarılması sonrası arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmelerin yaşanabileceği, kullanım yoğunluğu sebebiyle suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşmasının arızanın bitiş saatinin ardından farklılık gösterebileceği ifade edildi.