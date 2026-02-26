İzmir'de suç örgütü operasyonu. Banka hesaplarında 1 milyar liralık hareket tespit edildi

İzmir'de organize suç örgütü operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, polis Menderes, Karabağlar ve Konak ilçelerine bağlı Kadifekale ile Eşrefpaşa bölgelerinde faaliyet gösteren suç örgütü ile örgüte silah temin eden şüphelileri takibe aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, İzmir merkezli olmak üzere farklı şehir ve ilçelerde belirlenen toplam 36 farklı adrese yönelik operasyon yapıldı.

HELİKOPTER DESTEKLİ EŞ ZAMANLI BASKINLAR YAPILDI

Özel harekat polislerinin de katıldığı ve havadan helikopter desteği sağlanan eş zamanlı operasyonda, hedef adreslere girilerek 23 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınanlar arsında suç örgütü lideri S.B. ile suç örgütüne silah temin eden A.G. ve beraberindeki şüphelilerin de bulunduğu öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 193 tabanca, üç tüfek, bir adet çelik yelek ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

1 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

MASAK ile birlikte yürütülen finansal çalışmalar doğrultusunda, şüphelilerin yaklaşık 1 milyar lira tutarında para hareketliliği olduğu tespit edildi.

Suç faaliyetleri sonucunda elde edildiği değerlendirilen iki araç ve 10 adet taşınmaza el konuldu.