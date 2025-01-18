İzmir'de suç örgütü operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

İzmir'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İzmir'de suç örgütü operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Komutanlığı ekiplerince, kent genelinde suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerce, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde tehdit yoluyla haksız kazanç sağlayıp, nitelikli yağma suçu işleyenlere yönelik çalışma başlatmış, düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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