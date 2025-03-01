İzmir'de suç örgütüne operasyon: 11 tutuklama

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli yağma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "iş yeri ve otomobil kurşunlama", "ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma" suçuna karıştıkları tespit edilen B.A. liderliğindeki suç örgütüne yönelik çalışma yapıldı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Şubat'ta şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda örgüt lideri B.A.'nın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 şarjör, 159 fişek, 18 kartuş, 3 balistik yelek ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.



Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.