İzmir'de suç örgütüne operasyon: 15 şüpheli yakalandı

İzmir’de elebaşılığını Adnan Üstün’ün yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik “KUYU-19” operasyonu düzenlendi, 15 şüpheli yakalandı.

İzmir'de suç örgütüne operasyon: 15 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İzmir’de “Kuyu-19” operasyonu düzenlendi.

Elebaşılığını yurt dışında firar olan Adnan Üstün’ün yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanırken, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarını işledikleri tespit edildi.

sonucu ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

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