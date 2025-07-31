İzmir'de suikast son anda engellendi: 200 bin liraya vuracaktı

İzmir 'de suç örgütü lideri Barış Boyun ile ilgili davaya bakan bir avukata suikast girişiminde bulunan bir kişi gözaltına alındı. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 11 Temmuz'da saat 08.30 sıralarında Soğukkuyu Mahallesi'nde sokakta üzerini değiştirip, maske takan bir kişi olduğu ihbarı yapıldı.

İhbarla bölgeye giden ekipler, 19 yaşındaki şüpheli Arda G.'yi gözaltına aldı.

Arda G.'nin üzerinde yapılan aramada; bir tabanca, beş fişek, üç maske, bir cep telefonu ve 4 bin lira nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan Arda G.'nin polisteki sorgusunda bir kişiyi vurmak için mahallede olduğunu belirtmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

AVUKATI VURMASI İÇİN GÖREVLENDİRİLMİŞ

Dosya İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine devredilirken, Arda G.'nin, suç örgütü lideri Barış Boyun çetesi ile ilgili bir davaya bakan Avukat A.B.'yi vurmak için bölgede olduğu belirlendi.

Şüphelinin suç örgütü "Aksaray Daltonlar" üyesi olduğu ve kasten yaralamadan suç kaydı bulunduğu da ortaya çıktı.

200 BİN LİRAYA ANLAŞMIŞLAR

Arda G.'nin, kendisini azmettiren kişi ile Barış Boyun çetesi davasına bakan avukat A.B.'yi vurmak için 200 bin liraya anlaştığı tespit edildi.

Şüphelinin, avukat A.B.'yi vurduktan sonra parasını alacağı ve sonrasında bir başka kişiyi vurmak için ayrıca 1 milyon liraya anlaştığı öğrenildi.

TELEFONUNDAN AVUKATIN BİLGİLERİ ÇIKTI

Gedek'in incelenen cep telefonundan suikast hazırlığıyla ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı.

Azmettiricinin, şüphelinin telefonuna avukat A.B.'nin ve otomobilinin fotoğrafı ile adres bilgilerini mesaj olarak gönderdiği, ardından Bornova ilçesindeki otogar yakınında bir yerde buluşup, bir miktar para ve olayda kullanacağı tabancayı teslim alıp, olay yerine gittiği de tespit edildi.

BİR GÜN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞ

Arda G.'nin yakalanmadan bir gün önce Soğukkuyu Mahallesi'ne gidip keşif yaptığı, keşfin ardından ertesi gün sabah erken saatlerde saldırıyı gerçekleştirmeyi planladığı yere gittiği de ortaya çıktı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arda G. tutuklanırken, azmettiriciyi yakalama çalışmaları sürüyor.