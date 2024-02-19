İzmir'de sulama kanalında ceset

İzmir'in Bornova ilçesinde 18 yaşındaki bir genç, sulama kanalı içerisinde ölü bulundu. Cansız bedeni bulunan kişinin, intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

İzmir'de sulama kanalında ceset

'in Bornova ilçesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde saat 01.30 sıralarında iddiaya göre, su kanalından silah sesi geldiğini duyanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede, kanalda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde S.B. (18) olduğu öğrenilen gencin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, S.B.'nin yakınında bir tabanca olduğu görüldü.

S.B.'nin tabanca ile kendini vurduğu değerlendirilirken, öldüğünü duyan yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

S.B.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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