İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 25 Ekim su kesintisi programı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) 25 Ekim tarihli su kesintisi programını paylaştı. İZSU su programına göre, Balçova, Bayındır, Bornova, Dikili, Güzelbahçe, Ödemiş, Urla ilçelerine su verilemeyecek. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 25 Ekim su kesintisi programı

İZSU ( Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) bugün (25 Ekim Cuma) İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Programa göre,Balçova, Bayındır, Bornova, Dikili, Güzelbahçe, Ödemiş, Urla'nın bazı bölgelerine su verilemeyecek. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek?

25 EKİM PROGRAMI

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 25 Ekim su kesintisi programı - 1

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