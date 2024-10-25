İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 25 Ekim su kesintisi programı

İZSU ( İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) bugün (25 Ekim Cuma) İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Programa göre,Balçova, Bayındır, Bornova, Dikili, Güzelbahçe, Ödemiş, Urla'nın bazı bölgelerine su verilemeyecek. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek?

25 EKİM SU KESİNTİSİ PROGRAMI