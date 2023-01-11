İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Ocak İZSU su kesintisi programı

İzmir'in çeşitli ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) bugün arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak kesintilerin listesini resmi adresinden paylaştı.



Yapılan açıklamada; "Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanmakta,

kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir. Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ederiz." denildi.



İZSU SU KESİNTİSİ PROGRAMI