İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Ocak İZSU su kesintisi programı

11 Ocak 2023 Çarşamba gününde İzmir'de su kesintisi meydana gelecek olan ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı. Bayındır, Karşıkaya, Ödemiş, Urla'nın bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 11 Ocak İZSU su kesintisi programı

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Ocak İZSU su kesintisi programı

'in çeşitli ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) bugün arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak kesintilerin listesini resmi adresinden paylaştı.

Yapılan açıklamada; "Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanmakta,
kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir. Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ederiz." denildi.

İZSU PROGRAMI

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Ocak İZSU su kesintisi programı - 1

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