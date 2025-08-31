İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU'dan açıklama

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamada, Güzelhisar Barajı ile Sarıkız ve Göksu Kuyuları'ndan kente su taşıyan 2,2 metre çapındaki ana su isale hattında dün akşam büyük bir patlak meydana geldiği belirtildi.

Ekiplerin, Çiğli 9 Eylül Mahallesi'nde yerin 3 metre altında patlağa müdahale ettiği aktarılan açıklamada, "Su boşaltma işleminin ardından ekiplerimiz, en yakın baca noktasından girip yer altından 470 metre ilerleyerek arızaya müdahale etmiştir. Arızalanan hattaki boru çapının büyüklüğü ve teknik özelliklerine uygun olarak boru içinden ve dışından başlatılan onarım işlemleri gece boyunca devam etmiş ve çalışma tamamlanmıştır." denildi.

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Açıklamada, "42 kilometre uzunluğunda ve 2,2 metre çapındaki isale hattına verilecek suyun uygun seviyeye gelmesinin ardından, bugün saat 22.00'de suyu abonelerimize ulaştırmayı hedeflemekteyiz." ifadelerine yer verildi.

