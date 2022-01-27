İzmir'de şüpheli ölüm: 7. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

İzmir Konak'ta 23 yaşındaki Ece Baş 7. kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 27.01.2022 - 03:08 | Son Güncelleme : 27.01.2022 - 03:36

İzmir'de şüpheli ölüm: 7. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

'in Konak ilçesindeki bir apartmanın 7. katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Göztepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir apartmanda ailesiyle yaşayan Ece Baş (23), 7. kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Ece Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Baş'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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