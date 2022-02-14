İzmir'de şüpheli ölüm: Hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Duygu kurtarılamadı

İzmir Ödemiş'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Duygu Huriye A. hayatını kaybetti. Kanında uyuşturucu maddeye rastlandığı öne sürülen genç kızın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

Haberler - DHA 14.02.2022 - 04:16

İzmir'de şüpheli ölüm: Hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Duygu kurtarılamadı

'in Ödemiş ilçesinde, fenalaşması sonucunda hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Duygu Huriye A., yaşamını yitirdi. 

İddiaya göre, Ödemiş ilçesine bağlı Bengisu Mahallesi'nde bir evde, Duygu Huriye A. dün saat 18.00 sıralarında fenalaşması sonucunda Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan genç kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yapılan tetkiklerde kanında uyuşturucu madde olduğu ileri sürülen Duygu Hariye A.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Genç kızın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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