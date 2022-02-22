İzmir'de suya yüzde 30 zam yapıldı

İZSU Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurulu, Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı.



Toplantıda, 1 Mart 2022'den geçerli olmak üzere suya yüzde 30 zam yapılması önerisi AK Parti ve MHP grubunun ret oylarına karşılık oy çokluğu kabul edildi.



Yeni tarifeye göre, artış oranı bazı abone türleri hariç yüzde 30 oldu. Özellikle sosyal yardım kapsamındaki dar gelirli aileler, şehit aileleri ve gazilere belirlenecek oranda "insani su kullanım hakkı" çerçevesinde ücretsiz su verilmesine ilişkin düzenleme getirildi.



Alınan kararla konut abonelerinde 0-10 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 9,83 lira, 11-20 metreküp suyun fiyatı 11,70 lira, 21 ve üzeri metreküp suyun fiyatı da 21,89 lira olarak belirlendi.



Konut dışı aboneliklerde ise kademeli tarife sistemine geçilirken, birinci kademe tarifede herhangi bir fiyat artışı uygulanmayacak.

Toplantının sonunda değerlendirmede bulunan İzmir Büyükşenir Belediye Başkanı Soyer ise şunları söyledi:



"Oy çokluğu ile zam yapıyor olmamız hiçbirimiz için zafer değil. Hiçbirimiz bundan mutlu değiliz. İzmir’de vatandaşların suyu çok daha düşük bedellerle tüketmesini isteriz. Vazifemiz bu. Olabildiğince dar gelirli vatandaşları koruyacak düzenlemeler yapmaya çalıştık ama sevinerek kutlayacağımız bir durum değil. Dilerim İzmirlilere çok daha düşük bedellerle su üreteceğimiz günleri İzmir’de kurarız."