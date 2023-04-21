İzmir'de takla atan otomobildeki öğretmen hayatını kaybetti

Otomobilde yolcu olarak bulunan ve sıkıştığı araçtan çıkarılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hasret Çağlar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Hasret Çağlar'ın aile ziyaretinden dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili inceleme başlattı.