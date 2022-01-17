İzmir'de taksi şarampole devrildi: 3 yaralı

İzmir Tire'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen taksideki 3 kişi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.01.2022 - 02:29 | Son Güncelleme : 17.01.2022 - 02:30

İzmir'de taksi şarampole devrildi: 3 yaralı

'in Tire ilçesinde taksinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 JZ 777 plakalı taksi, Tire-Belevi karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi.

Kazada araçta bulunan Rafet G. (25), Ferruh B. (24) ve Dudu G. (35) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Araç olay yerine gelen vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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