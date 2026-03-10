İzmir'de taksici cinayeti
10.03.2026 09:50
Silahla yaralanan taksi şoförü Deniz Örer, olay yerinde yaşamını yitirdi.
İzmir'de bir taksi şoförü, ücret meselesi nedeniyle tartıştığı kişi tarafından öldürüldü. Cinayetin ardından araçla kaçan katil zanlısı, polis tarafından yakalandı.
İzmir'de taksici cinayeti işlendi.
Alınan bilgiye göre, taksi şoförü Deniz Örer (52) ile yolcu D.M. (24) arasında Konak'ta taksi ücreti nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine D.M. yanındaki tabancayla Örer'e ateş ederek yaraladı.
TAKSİYLE OLAY YERİNDEN KAÇTI
Şüpheli, daha sonra yaraladığı şoförün taksisiyle bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Taksi şoförü Örer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Aracı bir sokağa bırakıp kaçmaya devam eden cinayet zanlısı ise polis ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.