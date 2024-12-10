İzmir'de taksici, torbacı çıktı

İzmir’in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada durdurulan bir taksiden, satışa hazır halde 8 parça metamfetamin maddesi ve nakit para ele geçirildi.

İzmir'de taksici, torbacı çıktı

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Aralık günü Homeros Bulvarı’nda asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama esnasında durdurulan taksinin sürücüsü A.E.’nin üzerinden satışa hazır halde toplam 8 parça metamfetamin maddesi ve 2 bin 910 TL ele geçirildi.

Savcılıktan alınan izinle şüpheli sürücüsünün ev adresinde yapılan aramada da yine metamfetamin maddesi ele geçirilirken, A.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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