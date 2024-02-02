İzmir'de taksiciler öldürülen meslektaşları için konvoy oluşturdu

İzmir Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere açıklamada bulunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, Erge'nin ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diledi.



Zanlının kısa sürede yakalanması dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür eden Anık, "Kameranın bu olayda ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Tüm şoför arkadaşlarımıza da başsağlığı diliyorum. Gerekli tedbirler alınıyor. Tek temennimiz zanlının gerekli cezayı alması." diye konuştu.



Öte yandan, yaklaşık 15 yıldır taksicilik yapan Oğuz Erge'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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