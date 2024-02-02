İzmir'de taksiciler öldürülen meslektaşları için konvoy oluşturdu

İzmir'de taksiciler, meslektaşlarının aracına aldığı kişi tarafından silahla yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesi sonrası konvoylu tepki gösterdi.

İzmir'de taksiciler öldürülen meslektaşları için konvoy oluşturdu

Gaziemir ilçesinde taksi şoförü Oğuz Erge'nin (44) aracında silahla vurulup hayatını kaybetmesinin ardından taksiciler, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir araya geldi.

Oğuz Erge'nin cenazesi, buradan İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürülmek üzere yola çıktı.

Taksiciler de cenaze nakil aracının arkasından konvoy oluşturup yol boyunca korna çalarak olayı protesto etti.

İzmir'de taksiciler öldürülen meslektaşları için konvoy oluşturdu - 1

İzmir Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere açıklamada bulunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, Erge'nin ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Zanlının kısa sürede yakalanması dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür eden Anık, "Kameranın bu olayda ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Tüm şoför arkadaşlarımıza da başsağlığı diliyorum. Gerekli tedbirler alınıyor. Tek temennimiz zanlının gerekli cezayı alması." diye konuştu.

Öte yandan, yaklaşık 15 yıldır taksicilik yapan Oğuz Erge'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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