İzmir'de takside cinayet: 6 gözaltı
İzmir'de 60 yaşındaki Mehmet Kara, husumetlileri ile çıkan tartışmanın ardından bindiği takside bıçaklı saldırıya uğradı. Kara hayatını kaybederken, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de takside bıçaklanan kişi öldü.
Konak ilçesi Zeytinlik Mahallesi 1140 Sokak'ta, Mehmet Kara (60) ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen bir grup arasında tartışma çıktı.
Olay yerindeki taksiye binen Kara, bu sırada gruptaki şüpheli ya da şüphelilerce bıçaklandı.
Aynı araçla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kara, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan 6 şüpheli gözaltına alındı.
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