İzmir'de takside cinayet: 6 gözaltı

İzmir'de takside bıçaklanan kişi öldü.

Konak ilçesi Zeytinlik Mahallesi 1140 Sokak'ta, Mehmet Kara (60) ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen bir grup arasında tartışma çıktı.



Olay yerindeki taksiye binen Kara, bu sırada gruptaki şüpheli ya da şüphelilerce bıçaklandı.



Aynı araçla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kara, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayın ardından kaçan 6 şüpheli gözaltına alındı.