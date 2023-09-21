İzmir’de taksiyle göçmen kaçakçılığı

İkinci operasyonun adresi ise Fatih Mahallesi oldu. Arslanburnu mevkisinde tespit edilen 93 düzensiz göçmeni bölgeye 5 ticari taksi ile getirdikleri belirlenen 7 şüpheli, ticari taksiler ile birlikte yakalandı.



Olay mahallinde ayrıca 1 adet tekne motoru, denizde parçalanmış vaziyette 3 adet lastik şişme bot bulundu.



Aynı bölgede bir başka göçmen kaçakçılığı operasyonunda ise 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Operasyonlarda yakalanan toplam 13 şüpheli, Foça Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.