İzmir’de taksiyle göçmen kaçakçılığı

İzmir’in Foça ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 105 göçmen yakalandı, 13 kişi de tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilk operasyonu Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’nde gerçekleşti.
Kapalı kasa kamyonet içerisinde 12 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Kamyoneti kiraladığı belirlenen 2 şüpheliyle ilgili Foça Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
İkinci operasyonun adresi ise Fatih Mahallesi oldu. Arslanburnu mevkisinde tespit edilen 93 düzensiz göçmeni bölgeye 5 ticari taksi ile getirdikleri belirlenen 7 şüpheli, ticari taksiler ile birlikte yakalandı.
Olay mahallinde ayrıca 1 adet tekne motoru, denizde parçalanmış vaziyette 3 adet lastik şişme bot bulundu.
Aynı bölgede bir başka göçmen kaçakçılığı operasyonunda ise 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonlarda yakalanan toplam 13 şüpheli, Foça Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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