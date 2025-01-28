İzmir'de tamir için çıktığı çatıdan düşen kişi öldü

İzmir'de 60 yaşındaki adam tamir için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

İzmir'de tamir için çıktığı çatıdan düşen kişi öldü

Olay, Karşıyaka ilçesi Tarık Dursun Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yaşar Bozkurt (60), 2 katlı bir binanın çatısını tamir ederken dengesini kaybedip beton zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bozkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bozkurt'un cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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