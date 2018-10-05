İzmir’de polis ekipleri, H.B'nin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Şüphelinin Gaziemir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde tarihi eserleri satmak için buluşacağını tespit eden polis, operasyon düzenledi.



Operasyonda yakalanın H.B'nin çantasında yapılan aramada, Roma ve Doğu Roma dönemleri ile Helenistik ve İslami döneme ait farklı ebatlarda 517 sikke, 25 taş ve metal obje, 15 gümüş ve bronz yüzük, iki ok ucu ve birer çan ile tıbbı alet bulundu, şüpheli gözaltına alındı.

ÇÖPTE BULMUŞ



Sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlının ifadesinde, tarihi eserleri Buca ilçesindeki bir çöp konteynerinda bulduğunu ve antika olduğunu düşünerek antikacılara göstermek amacıyla çantasında taşıdığını söylediği öğrenildi.



Hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılan H.B, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



Ele geçirilen tarihi eserler, müze yetkililerine teslim edildi.