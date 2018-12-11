İzmir'in Tire ilçesinde Belevi duble yolu yapımında çalışan işçiler kırsal Çayırlı Mahallesi'nde menfez temizleme çalışması yaptığı esnada yol kenarında mermer taş gördü.
Taşın tarihi eser olabileceğini düşünen işçiler yaptıkları incelemede 20 metre derinliğinde bir kuyuya ulaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak bölgeye Tire Müzesi yetkililerini çağırdı.
Kuyunun fotoğrafını çeken yetkililer bölgede daha detaylı inceleme yapacaklarını bildirdi.
İzmir'de tarihi mermer kuyu bulundu
İHA, Anadolu AjansıTürkiye
İzmir'in Tire ilçesinde yol çalışması sırasında tarihi mermer kuyu bulundu.
İzmir'in Tire ilçesinde Belevi duble yolu yapımında çalışan işçiler kırsal Çayırlı Mahallesi'nde menfez temizleme çalışması yaptığı esnada yol kenarında mermer taş gördü.