İzmir'de tarım arazisinde yangın

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

İzmir'de tarım arazisinde yangın

Ovakent Mahallesi'nde, zeytin yetiştiriciliğinin yapıldığı arazisinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Çalışmalara, yangın söndürme uçağı ve helikopter de katıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı: 59 terörist etkisiz hale getirildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...