İzmir'de tarım arazisinde yangın: Alevler ormanlık alana sıçradı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Damlacık Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 3 su ikmal ve 1 dozerle müdahale edildi.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
