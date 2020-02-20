İzmir'de tartıştığı arkadaşına sinirlenince TIR'la kovaladı

İzmir'in Torbalı ilçesinde sinirlenen şoför arkadaşlarını TIR'la kovaladı.

Torbalı ilçesindeki bir asfalt üretim tesisinde yaşanan olayda şoför olarak çalışan Selahattin B, iddiaya göre bir şoföre, aracının temiz olmadığını söyleyince tartışma çıktı.

Tartışma üzerine sinirlenen Selahattin B. park halindeki bir TIR'a binerek aracı rastgele arkadaşlarının üzerine sürdü. Daha sonra olay yerinden ayrılan Selahattin B'nin TIR'ı 10 kilometre uzaklıktaki bir akaryakıt istasyonuna bırakıp gittiği öğrenildi.

