İzmir'in Karabağlar ilçesinde tartıştığı karısını pompalı av tüfeğiyle yaralayan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Salih Omurtak Mahallesi 9619 Sokak'ta Onur A. (25), tartıştığı eşi Manolya A'ya pompalı av tüfeği ile ateş etti.
Silah sesinin duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Manolya A, ambulansla Katip Çelebi Üniversitesi Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan Onur A, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.
İzmir'de tartıştığı eşini av tüfeğiyle yaraladı
Anadolu AjansıTürkiye
İzmir'de bir kadın tartıştığı kocası tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde tartıştığı karısını pompalı av tüfeğiyle yaralayan kişi gözaltına alındı.