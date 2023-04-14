İzmir'de tefeci operasyonunda 3 tutuklama

Gözaltına alınan şüpheliler B.G., M.B. ve L.Ö.'ye ait 3 ev ve 1 iş yerindeki aramalarda 1 ajanda, 47 dolu ve boş senet, 7 tapu belgesi, 9 araç satış sözleşmesi, 1 borçlandırma sözleşmesi, 24 kaçak elektronik nargile ve 33 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.