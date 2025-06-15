İzmir'de tehlike çanları: Geçen yıla göre yüzde 50 düşüş var

Geçen yıl 14 Haziran'da ise barajdaki toplam su hacmi 100 milyon metreküp, kullanılabilir su hacmi ise 80,5 milyon metreküp olarak ölçülürken, doluluk oranının ise yüzde 28,06 olarak hesaplanmıştı.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 50 DÜŞÜŞ VAR

Bu ölçümler ışığında Tahtalı Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 13,56 olarak hesaplandı.

Barajdaki su hacmi bugün itibarıyla toplam 58,5 milyon metreküp, kullanılabilir su hacmi ise yaklaşık 40 milyon metreküp olarak ölçüldü.

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, 2020'den sonra dünya çapında kuraklığın başladığını belirtti.

Prof. Dr. Yaşar, "Beklenen kuraklık geldi ve bu sefer biraz uzun sürdü. Ancak asıl neden nüfusun çok artması. 2023'te yüzde 11 oranında ortalamanın üzerinde yağış aldık. Geçen sene yalnızca yüzde 6 eksik yağdı. Ancak bunu çok acı hissetmeye başladık çünkü tüm barajlarımız boşaldı." dedi.

Asıl sorunun suyun kullanımı ve yönetiminde olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yaşar, şöyle devam etti:

"Yağışlarda büyük hareketlilik yok. Neredeyse 90 milyona geldik ve yağan yağmur yetmiyor. Sularımızı ve barajlarımızı bilimle yönetmemiz gerekiyor. En uygun sulama sistemlerini kullanmalıyız.

Tarım ürün desenleri buna göre benimsenmeli. Yeterli su yoksa ürün de olmamalı. Gelişmiş ülkelere göre 2020'den itibaren başlayacak olan kuraklığa gerekli önlemleri alamadık.

Hala bahçe sulamaya, araba yıkamaya devam ettik. Kuraklığın geleceği hep belliydi. Belediyeler bünyelerine hidrojeologlar almalılar. Tüm planı ve hesabı onlar yapar."

2008'DE YÜZDE 2'YE GERİLEMİŞTİ

2008 yılında barajın su seviyesinin yüzde 2'ye kadar düştüğünü belirten Prof. Dr. Yaşar, bu sene de tek haneli rakamlara inmesini beklediğini belirtip, "İzmir'deki ve Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi tamamen su kullanımına bağlı. Eğer geçtiğimiz sene gibi kullanır, günde 200-220 bin litre metreküp su çekilirse eylül ayında yüzde 2'yi belki daha aşağı seviyeleri görürüz." dedi.