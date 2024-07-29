İzmir'de teknede patlama: 6 yaralı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde teknede meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.

İzmir'de teknede patlama: 6 yaralı

Sığacık Mahallesi'ndeki Teos Marina'dan denize açılan H.D'ye ait tekne bir süre sonra arızalandı.

Durumun bildirilmesi üzerine yardım için bölgeye bot ekibi gönderildi.

Bot yardımıyla kıyıya çekilen teknede, tekrar çalıştırılmak istenirken henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

sonrası alevlerin yayıldığı teknedeki 6 kişi denize atladı.

Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarılan yaralılar, ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Teknede bulunan yaralılardan iş insanı Oskar Gültaşlı (44) ve K.G. (52) buradaki müdahalenin ardından Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Teknik direktör Yılmaz Vural da Gültaşlı'yı ziyaret etmek için hastaneye geldi, yakınlarından bilgi aldı.

Vural, ziyaretinin ardından çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Gültaşlı'nın vücudunda yanıklar oluştuğunu ancak durumunun iyi olduğunu, tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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