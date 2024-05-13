İzmir'de tekstil fabrikasında yangın

Yangın, saat 07.30 sıralarında Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında dumanları fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Meydana gelen yangında ölen veya yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.