İzmir'de tepki çeken öğrenci 'servisi'

İzmir Gaziemir'de 13 öğrenciyi taşıdığı karson servis aracı tepki topladı.

Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu önünde bekleyen ve korsan olduğu belirtilen bir servis minibüsüne, bir grup ilkokul öğrencisi bindirildi.

Aracın bagaj kısmına da 13 ilkokul öğrencisi ve bir kişi alındı.

O görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüleri izleyenler, onlarca canın yitirildiği trafik kazalarından ders alınmadığını belirterek, tepki gösterdi. Korsan servis olarak kullanıldığı düşünülen aracın sürücüsünün davranışı eleştiri topladı.

Polis ekipleri, araç sürücüsünün kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

