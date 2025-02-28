İzmir'de terör operasyonları: 3 tutuklama

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan 6'sı savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Hakimliğe sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışma yürütülmüş, 26 Şubat'taki operasyonda sosyal medyada FETÖ elebaşını övücü paylaşımda bulundukları tespit edilen 6 şüpheli yakalanmış, yurt dışında olduğu belirlenen bir zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.



Sosyal medyada terör örgütleri DAEŞ ve Hizb-ut Tahrir'in propagandasını yaptıkları belirlenen 5 şüpheli de gözaltına alınmıştı.