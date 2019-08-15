Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 13 kişi gözaltına aldı. 

Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.