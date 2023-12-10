İzmir’de terör operasyonu: 4 gözaltı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde silahlı terör örgütü PKK/YPG üyesi oldukları belirlenen Suriye uyruklu 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

İzmir’de terör operasyonu: 4 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önceki yıllarda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiklerine dair fotoğraf, bilgi ve belge bulunan Suriye uyruklu 4 şüphelinin İzmir'de oldukları belirlendi.

Adresleri tespit edilen şüpheliler, Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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