İzmir’de terör operasyonu: 4 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önceki yıllarda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiklerine dair fotoğraf, bilgi ve belge bulunan Suriye uyruklu 4 şüphelinin İzmir'de oldukları belirlendi.
Adresleri tespit edilen şüpheliler, Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Gündem
- İzmir