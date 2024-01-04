İzmir’de terör operasyonu: 5 gözaltı

İzmir’de HTŞ/FEC/ENC terör örgütleriyle bağlantılı Suriye uyruklu 5 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

İzmir’de terör operasyonu: 5 gözaltı

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Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca çatışma bölgeleri ile irtibatlı kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, HTŞ/ENC/FEC terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgiler elde edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik harekete geçti.

İzmir’de terör operasyonu: 5 gözaltı - 1

Suriye uyruklu 5 şüpheli, sabah saatlerinde yapılan baskınla gözaltına alındı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda da bulunan dijital materyallere el konuldu.

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