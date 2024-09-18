İzmir'de terör operasyonu: 6 gözaltı

İzmir'de PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütlerine üye olduğu ve sosyal medyada örgütün propagandasını yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de terör operasyonu: 6 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüte üye olduğu ve örgütün sosyal medyadan propagandasını yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirdi.

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